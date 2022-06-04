Минобороны: украинские националисты разместили артиллерию во дворах жилых домов Харькова

Украинские националисты оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов в Харькове. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры. По данным Минобороны России, Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости со 100 тоннами селитры и кислоты, чтобы попытаться задержать наступление ВС России, пишет «РИА Новости».

Фото: кадр видео Минобороны России

«По замыслу киевского режима, подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами якобы позволит задержать наступление подразделений Вооруженных сил России путем создания зоны химического заражения», — отметил Мизинцев.

Сегодня Минобороны России сообщило, что украинские националисты, отступая от Святогорска, подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. В стены храма была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак».



Татьяна Леухина