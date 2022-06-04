За сутки в Татарстане подтвердили 111 заражений коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане подтвердили 111 заражений коронавирусом. Всего в республике инфекцию подхватили 150 537 граждан.

Госпитализированы еще 37 заболевших. В общей сложности от коронавируса в Татарстане выздоровели 145 942 пациента, из них 188 — за минувшие сутки.

Всего от COVID-19 скончались 1 995 татарстанцев. За последние сутки случаев смерти от коронавируса в республике не зафиксировано, следует из данных федерального оперштаба.

Фото: Максим Платонов

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За последнюю неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане упал на 6,8%, до 27,6%. Прививку от инфекции сделали 2 518 687 человек. Завершили курс вакцинации 2 447 782 татарстанца.

Диана Жиленкова