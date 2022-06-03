За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 19,4 тысячи человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 19 483 человека, в том числе 2 490 детей. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Всего с начала специальной военной операции эвакуированы 1 634 940 человек, 265 494 из них — дети. В общей сложности российскую границу пересекли 235 440 автомобилей, в том числе 3 595 — за минувшие сутки.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Как отметил Мизинцев, в российских регионах по-прежнему работают свыше 9,5 тысячи пунктов временного размещения, где с беженцами проводится индивидуальная работа и своевременно оказывается поддержка по трудоустройству и другим вопросам, передает ТАСС.

Также сегодня генерал-полковник сообщил, что в многоквартирных домах на улице Центральной в городе Золотое ЛНР военнослужащие Вооруженных сил Украины оборудовали огневые позиции и снайперские точки. По его словам, мирным гражданам не позволяют покидать свои жилища.

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Диана Жиленкова