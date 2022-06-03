Протяженность речного пассажирского рейса Казань — Нижний Новгород составит 400 км — это много или мало?

Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко заявил, что в перспективе рассматривается возможность запуска рейса судов на подводных крыльях «Валдай» из Нижнего Новгорода в Казань. Расстояние между городами по воде составляет 400 километров.

Об этом стало известно на торжественной церемонии пуска третьего межрегионального рейса судов «Валдай 45Р» из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск (Марий Эл). По словам вице-премьера, суда на подводных крыльях не просто водный транспорт, а один из символов научной и технической мощи России. Он отметил, что они пользуются большой популярностью у туристов.

Всего в 2021 году «Валдаи» перевезли около 40 тысяч человек, а в нынешнем планируется перевезти уже более 90 тысяч человек.

Протяженность речного пассажирского рейса Казань — Нижний Новгород составит 400 км — это:

Примерно столько же составляет расстояние между городами по автомобильной дороге — 395 километров.

составляет расстояние между городами по автомобильной дороге — 395 километров. В 2,8 раза больше протяженности речного пассажирского маршрута Казань — Чебоксары: 140 километров.

протяженности речного пассажирского маршрута Казань — Чебоксары: 140 километров. В 4,5 раза меньше длины речного круизного маршрута от Омска до Салехарда по реке Оби — 1 800 километров.

длины речного круизного маршрута от Омска до Салехарда по реке Оби — 1 800 километров. Столько же составляет дальность плавания «Валдая 45Р».

составляет дальность плавания «Валдая 45Р». В 3,5 раза длиннее речного пассажирского маршрута от Казани до Тетюшей с заездом в Болгар — 114 километров.

речного пассажирского маршрута от Казани до Тетюшей с заездом в Болгар — 114 километров. В 12,9 раза длиннее маршрута Казань — Свияжск: 31 километр.

маршрута Казань — Свияжск: 31 километр. В 1,8 раза длиннее маршрута Казань — Ульяновск: 217 километров.



В 3,75 раза короче расстояния от Якутска до Тикси — 1 500 километров. Это самый длинный в России круизный маршрут по реке Лене.

расстояния от Якутска до Тикси — 1 500 километров. Это самый длинный в России круизный маршрут по реке Лене. На 200 километров короче круизного маршрута Иркутск — Братск по Ангаре: 600 километров.

Дарья Пинегина