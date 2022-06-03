Агент Яшкина опроверг подписание контракта хоккеиста с «Ак Барсом»

Агент российско-чешского хоккеиста Дмитрия Яшкина опроверг информацию о переходе своего клиента в казанский «Ак Барс».

«Это какой-то вброс. Мы ничего не подписывали, информация о контракте с «Ак Барсом» не соответствует действительности. Интерес к Дмитрию есть со стороны нескольких клубов КХЛ», — сказал Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего в Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, ранее сайт телеканала «Матч ТВ» опубликовал информацию о том, что «Ак Барс» и Дмитрий Яшкин якобы подписали контракт. Лучший бомбардир «Динамо» сезона 2020/2021 провел прошлый сезон в НХЛ в составе «Аризоны». Однако из-за травмы нижней части тела хоккеист провел в регулярном чемпионате лишь 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Всего в КХЛ Яшкин провел 133 матча и набрал 137 (77+60) очков при показателе полезности «+67».

Эрик Добролюбов