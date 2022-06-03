Площадь экспозиции Татарстана на ПМЭФ в этом году составит 113 кв. метров

В этом году площадь экспозиции Татарстана на ПМЭФ составит 113 кв. метров. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития республики.

В экспозиции будут представлены ОЭЗ «Иннополис», Университет Иннополис, ИТ-парк, ФармМедПолис РТ, машиностроительный кластер республики и другие. Татарстан планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве с другими регионами России, а также с крупнейшими организациями и международными компаниями, отметили в АИР РТ.

Фото: tida.tatarstan.ru

В прошлом году Татарстан на ПМЭФ представляли особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», машиностроительный кластер, территориально-производственный кластер «Иннокам». Также республика презентовала проект «Мои субсидии». Делегацию на ПМЭФ возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин.



Татьяна Леухина