Синоптики предупредили татарстанцев о грозах и усилении ветра до 15—20 м/с в субботу

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу, 4 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.



Ночью и днем 4 июня в Татарстане местами возможны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. В Казани они прогнозируются ночью и утром.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Казани изменится погода — пройдут дожди. По прогнозу профессора кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрия Переведенцева, может выпасть до 10 мм осадков.

Дарья Акимова