Сбер провел пленарную сессию о возможностях для цифровой трансформации бизнеса

На форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде прошла пленарная сессия Сбера, участниками которой выступили руководители Сбербанка, дочерних компаний Сбера — Strategy Partners, BI.ZONE, ООО «Современные Технологии», а также руководители и эксперты ведущих компаний страны с большим опытом цифровой трансформации в собственных процессах и разработки таких решений для корпоративных и розничных клиентов — «Росатома», Центра цифровых технологий ПАО «Газпром нефть», Astra Linux, фонда «Сколково» и «Ростелеком». В обсуждении также приняли участие более 100 руководителей и представителей бизнес-сообщества.

На сессии выступили: Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка; Валерия Плотникова, управляющий партнер Strategy Partners; Евгений Абакумов, ИТ-директор «Росатома»; Михаил Корольков, руководитель Центра цифровых технологий ПАО «Газпром нефть»; Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково», Илья Сивцев, генеральный директор Astra Linux Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративными и государственными сегментами «Ростелекома».

Ключевыми темами дискуссии стали следующие вопросы: справедливы ли опасения о том, что цифровая трансформация требует глобальных инвестиций? Можно ли предсказать успех цифровой реформы в конкретной компании и от чего этот успех зависит? Как цифровая трансформация помогает компаниям экономить? В какой срок российский бизнес сможет перейти на внутреннее потребление, исключив зависимость от импортных поставок?

Петр Колтыпин отметил, что цифровая трансформация — это комплексное преобразование предприятия, его процессов и продуктов для создания новых бизнес-моделей и выхода на новые рынки с помощью внедрения современных цифровых технологий в различные сферы производства компании.

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин:

«Сегодня в Сбере меняется философия. Появилась такая роль, как «менеджер по успеху клиента» (Customer Success Manager), которая сконцентрирована не на продаже продуктов, а на росте бизнеса клиента через реализацию проектов цифровой трансформации. Такой менеджер встает на сторону бизнеса клиента и отвечает за оптимизацию затрат, рост клиентской базы, кибербезопасность, рост стоимости компании и многое другое. Более того, для этой роли доступны не только продукты Сбера и экосистемы, но и все лучшие сервисы и решения через нашу партнерскую программу для разработчиков, интеграторов и поставщиков IT-решений».

Петр Колтыпин также привлек особое внимание к теме разного уровня цифровой зрелости. «Наша философия — это комплексная программа развития компании, которая позволяет бизнесу расти. На каждом уровне развития бизнеса есть свой запрос на цифровую трансформацию. На старте — это потребность в оптимизации затрат, прозрачности, скорости, безопасности, далее по мере развития — это рост клиентской базы, производительности и эффективности. Зрелые компании ставят цели по увеличению доли на рынке, удовлетворенности клиентов и сотрудников, росту стоимости бизнеса», — отметил он.

Вице-президент Сбербанка подчеркнул, что Сбер выстраивает работу, исходя из уровня клиентской цифровой зрелости, и только путем обучения и постоянного взаимодействия повышает уровень осознанности и понимания.

В свою очередь, представитель дочерних компаний Сбера BI.ZONE отметил, что одна из главных тем для бизнеса сегодня — кибербезопасность, которая стала особенно актуальна в текущей ситуации, когда мошенники стали изощренными, а данные — становятся главной ценностью. Эксперты добавили, что уход западных компаний-поставщиков программного обеспечения в буквальном смысле широко распахнул двери для внутренних производителей. Бизнесу необходимо в кратчайшие сроки реализовывать миграцию. Наличие возможности интеграции программного обеспечения в любую IT-инфраструктуру становится ключевым преимуществом у отечественных поставщиков.

Валерия Плотникова, управляющий партнер Strategy Partners:

«Высокая турбулентность внешней среды неизбежно сказывается на любых планах по комплексным преобразованиям предприятий. Стратегии и дорожные карты цифровой трансформации компаний получают смещение фокуса от визионерской трансформации бизнес-модели в сторону прагматичных инициатив по повышению эффективности. Значительная часть компаний активизирует разработку и реализацию цифровых стратегий для повышения конкурентоспособности в новой реальности. Strategy Partners готова оказывать помощь российским предприятиям адаптироваться в новых условиях рынка и способствовать внедрению стратегий по комплексной цифровой трансформации бизнеса».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»