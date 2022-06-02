В Татарстане в конце мая выросли цены на картофель, соль и чай

Фото: Антон Журавлев (архив)

В Татарстане с 20 по 27 мая выросли цены на картофель, соль и чай. Также подорожали полукопченая колбаса, мясные консервы для детского питания и маргарин.

Больше всего за указанную неделю в цене вырос картофель — на 6,41%, до 64,77 рубля за один килограмм, следует из подсчетов Татарстанстата. Соль за семь дней подорожала на 3,36% — к 27 мая средняя потребительская цена достигла 14,68 руб./кг.

По данным Татарстанстата, зафиксирована следующая динамика роста цен:

Маргарин — на 1,82%, до 223,42 руб./кг.

Сыры сычужные твердые и мягкие — на 1,75%, до 648 руб./кг.

Черный байховый чай — на 1,65%, до 1061,18 руб./кг.

Мясные консервы для детского питания — на 1,51%, до 947,04 руб./кг.

Творог — на 1,45%, до 351,9 руб./кг.

Полукопченая колбаса — на 1,42%, до 483,72 руб./кг.

Сухие молочные смеси для детского питания — на 1,4%, до 968,49 руб./кг.

Яблоки — на 1,23%, до 122,52 руб./кг.

Овощные консервы для детского питания — на 1,01%, до 648,32 руб./кг.

Фото: Максим Платонов

Меньше чем на 1% с 20 по 27 мая в Татарстане подорожали говядина, баранина, сосиски, сардельки, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, пшеничная мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов. Также вырос в цене шлифованный рис, пшено, столовая свекла и водка крепостью 40% и выше. Не изменились за неделю цены на сливочное масло.

Напомним, с 13 по 20 мая, по данным Татарстанстата, в республике подорожал картофель — на 8,46%, яблоки — 3,02%, бананы — 1,91%. Также выросли в цене сливочное и подсолнечное масла — на 1,29% и 1,02% соответственно. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина