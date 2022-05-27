В Татарстане подорожали картофель и бананы, подешевели — яйца, хлеб и соль

Фото: Антон Журавлев

Какие продукты подешевели за неделю

В Татарстане за последнюю неделю с 13 по 20 мая подорожал ряд продуктов питания, сообщает Татарстанстат.



Больше всего подорожали картофель — на 8,46%, яблоки — 3,02%, бананы — 1,91%. Также подорожало сливочное и подсолнечное масло — рост составил 1,29% и 1,02% соответственно. Подорожали рыба мороженная неразделанная, сахар, молоко, ржаной и ржано-пшеничный хлеб.

Стали дешевле по отношению к прошлой неделе рис шлифованный, говядина, гречка, морковь, помидоры, куриные яйца, огурцы и свежая белокочанная капуста. Мясо — говядина, свинина, куры, колбасы и сосиски тоже подешевели. Из мяса подорожала баранина.

Фото: Татарстанстат

Что подешевело с 6 мая

По состоянию на начало месяца, 6 мая цена самого подорожавшего продукта — картофеля — составляла 54,36 рубля, тогда как 20 мая она достигла 60,83 рубля. То есть, за две недели стоимость повысилась на 11,9%. Яблоки с 6 мая подорожали на 5,16%, бананы — на 2,88%. Сливочное и подсолнечное масло — на 1,67% и 0,77% соответственно. Говядина (кроме бескостного мяса), подорожала на 0,83%, сахар — на 0,35%.

Подешевели сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, куриные яйца, поваренная пищевая соль, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

Согласно официальной статистике, самыми подешевевшими продуктами в период с 6 по 20 мая стали белокочанная капуста — 11,41% и куриные яйца — 18,85%.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле этого года годовая инфляция в Татарстане составила 18,59% после 18,08% в марте. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе, где она составила 18,79%, но выше, чем в целом в России — 17,83%. Годовой прирост цен на продукты в Татарстане ускорился до 21,45% после 18,91% в марте.

Маргарита Головатенко