В Набережных Челнах внутриквартальные проезды и тротуары отремонтируют за 403 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Внутриквартальные проезды и тротуары в Набережных Челнах отремонтируют за 403,4 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из бюджета Татарстана.

Общая протяженность челнинских внутриквартальных проездов и тротуаров, которые затронет ремонт — 9,8 км. Работы требуется выполнить до 24 октября 2022 года.

Отремонтировать планируется следующие объекты:

подъездную дорогу к Кадетской школ им. Н.Кайманова,

покрытие бульвара Юных Ленинцев,

подъездную дорогу к детскому клубу «Мечтатель»,

проезды и тротуары микрорайона «Прибрежный»,

проезды и тротуары в 69-м микрорайоне,

подъездную дорогу парка «Прибрежный»,

проезды и тротуары 58 комплекса,

проезды и тротуары 25 комплекса,

подъездную дорогу к зданию Набережночелнинского государственного педагогического университета от ул. Низаметдинова,

подъездную дорогу к Камскому детскому медицинскому центру,

магистральный тротуар по проспекту Сююмбике,

подъездную дорогу к зданию спортивной команды «КАМАЗ-мастер,

подъездную дорогу к гимназии №26,

подъездную дорогу к парку культуры и отдыха в поселке ГЭС,

подъездную дорогу к «Молодежному» кладбищу,

проезды и тротуары Центрального, Автозаводского и Комсомольского районов.

Подрядчика ищет ГКУ «Главтатдортранс». Его определят 20 июня, следует из документации на портале госзакупок.

В 2022 году на ремонт дорог в Набережных Челнах потратят более 2 миллиардов рублей. Так, работы на улице Гостева обойдутся в 686,6 млн рублей. Реконструкция пройдет на участке от улицы Аэродромной до улицы Батенчука.



Татьяна Демина