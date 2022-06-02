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В Набережных Челнах внутриквартальные проезды и тротуары отремонтируют за 403 миллиона рублей

15:21, 02.06.2022
В Набережных Челнах внутриквартальные проезды и тротуары отремонтируют за 403 миллиона рублей
Фото: Максим Платонов (архив)

Внутриквартальные проезды и тротуары в Набережных Челнах отремонтируют за 403,4 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из бюджета Татарстана.

Общая протяженность челнинских внутриквартальных проездов и тротуаров, которые затронет ремонт — 9,8 км. Работы требуется выполнить до 24 октября 2022 года.

Отремонтировать планируется следующие объекты:

  • подъездную дорогу к Кадетской школ им. Н.Кайманова,
  • покрытие бульвара Юных Ленинцев,
  • подъездную дорогу к детскому клубу «Мечтатель»,
  • проезды и тротуары микрорайона «Прибрежный»,
  • проезды и тротуары в 69-м микрорайоне,
  • подъездную дорогу парка «Прибрежный»,
  • проезды и тротуары 58 комплекса,
  • проезды и тротуары 25 комплекса,
  • подъездную дорогу к зданию Набережночелнинского государственного педагогического университета от ул. Низаметдинова,
  • подъездную дорогу к Камскому детскому медицинскому центру,
  • магистральный тротуар по проспекту Сююмбике,
  • подъездную дорогу к зданию спортивной команды «КАМАЗ-мастер,
  • подъездную дорогу к гимназии №26,
  • подъездную дорогу к парку культуры и отдыха в поселке ГЭС,
  • подъездную дорогу к «Молодежному» кладбищу,
  • проезды и тротуары Центрального, Автозаводского и Комсомольского районов.

Подрядчика ищет ГКУ «Главтатдортранс». Его определят 20 июня, следует из документации на портале госзакупок.

В 2022 году на ремонт дорог в Набережных Челнах потратят более 2 миллиардов рублей. Так, работы на улице Гостева обойдутся в 686,6 млн рублей. Реконструкция пройдет на участке от улицы Аэродромной до улицы Батенчука.

Татьяна Демина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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