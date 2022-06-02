В Набережных Челнах внутриквартальные проезды и тротуары отремонтируют за 403 миллиона рублей
Внутриквартальные проезды и тротуары в Набережных Челнах отремонтируют за 403,4 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из бюджета Татарстана.
Общая протяженность челнинских внутриквартальных проездов и тротуаров, которые затронет ремонт — 9,8 км. Работы требуется выполнить до 24 октября 2022 года.
Отремонтировать планируется следующие объекты:
- подъездную дорогу к Кадетской школ им. Н.Кайманова,
- покрытие бульвара Юных Ленинцев,
- подъездную дорогу к детскому клубу «Мечтатель»,
- проезды и тротуары микрорайона «Прибрежный»,
- проезды и тротуары в 69-м микрорайоне,
- подъездную дорогу парка «Прибрежный»,
- проезды и тротуары 58 комплекса,
- проезды и тротуары 25 комплекса,
- подъездную дорогу к зданию Набережночелнинского государственного педагогического университета от ул. Низаметдинова,
- подъездную дорогу к Камскому детскому медицинскому центру,
- магистральный тротуар по проспекту Сююмбике,
- подъездную дорогу к зданию спортивной команды «КАМАЗ-мастер,
- подъездную дорогу к гимназии №26,
- подъездную дорогу к парку культуры и отдыха в поселке ГЭС,
- подъездную дорогу к «Молодежному» кладбищу,
- проезды и тротуары Центрального, Автозаводского и Комсомольского районов.
Подрядчика ищет ГКУ «Главтатдортранс». Его определят 20 июня, следует из документации на портале госзакупок.
В 2022 году на ремонт дорог в Набережных Челнах потратят более 2 миллиардов рублей. Так, работы на улице Гостева обойдутся в 686,6 млн рублей. Реконструкция пройдет на участке от улицы Аэродромной до улицы Батенчука.
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