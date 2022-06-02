В Роскомнадзоре заявили о принятии мер по ограничению работы VPN-сервисов

В Роскомнадзоре заявили, что в России принимаются меры по ограничению работы нарушающих законы сервисов VPN. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

По словам представителей Роскомнадзора, согласно закону «О связи» средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) уже принимает соответствующие меры.

Сегодня на сайте сервиса Proton VPN появилась информация о проблемах с подключением к VPN в России. В компании отметили, что занимаются проблемой, но она не вызвана какими-либо изменениями с их стороны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в России заблокировали около 20 популярных VPN-сервисов. По его словам, это не такая простая задача, но она выполняется.



В России после запрета Instagram* и Facebook* стали популярны VPN-сервисы. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявлял, что наказаний за использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки сайтов в случае их запрета, не будет.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что установил себе VPN-сервис. Он уточнил, что в России это не запрещено.

* Соцсети, признанные экстремистскими, запрещены в РФ

Дарья Акимова