Песков рассказал, что установил VPN
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что установил себе VPN-сервис. В России это не запрещено, уточнил он.
В интервью белорусскому телеканалу «Беларусь-24» Песков отметил, что в России пользуются западными соцсетями, «потому что они хорошие, потому что это высочайшие технологии».
Также представитель Кремля считает, что российский видеохостинг Rutube постепенно привлекает финансирование и становится удобнее, у него есть будущее, пишет ТАСС.
В России после запрета Instagram* и Facebook* стали популярны VPN-сервисы. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявлял, что наказаний за использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки сайтов в случае их запрета, не будет.
* Соцсети, признанные экстремистскими, запрещены в РФ
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