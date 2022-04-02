Песков рассказал, что установил VPN

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что установил себе VPN-сервис. В России это не запрещено, уточнил он.

В интервью белорусскому телеканалу «Беларусь-24» Песков отметил, что в России пользуются западными соцсетями, «потому что они хорошие, потому что это высочайшие технологии».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также представитель Кремля считает, что российский видеохостинг Rutube постепенно привлекает финансирование и становится удобнее, у него есть будущее, пишет ТАСС.

В России после запрета Instagram* и Facebook* стали популярны VPN-сервисы. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявлял, что наказаний за использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки сайтов в случае их запрета, не будет.

* Соцсети, признанные экстремистскими, запрещены в РФ

Татьяна Леухина