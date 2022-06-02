Казань оказалась в тройке лучших российских городов для молодежи

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Казань оказалась на третьем месте среди городов России, наиболее подходящих для жизни молодых людей. Такие данные приводит в своем исследовании сервис «Работа.ру».

Столицу Татарстана выбрали 32% респондентов. Первое место заняла Москва, которую выбрали 70% опрошенных, второе — Санкт-Петербург, его сочли походящим 65%. Также респонденты выделили Екатеринбург (26%), Сочи (24%), Краснодар (23%), Новосибирск (22%), Калининград (18%), Нижний Новгород (17%), Владивосток (16%), Ростов-на-Дону (13%) и Тюмень(10%). 11% опрошенных также отметили, что любой город подходит молодежи, главное — наличие возможностей для реализации и мест занятости.

При оценке городов учитывались следующие факторы: возможности трудоустройства и карьерного роста (73%), развитая городская инфраструктура (62%) и высокий уровень образования в вузах (57%). Также опрошенные назвали важным наличие мест для досуга, мероприятий и развлечений (51%) и достойные зарплаты для молодых специалистов (38%).

Фото: realnoevremya.ru

В марте в Татарстане запустили мониторинг социального самочувствия молодежи Он охватил более 19 тысяч человек. Опрошенные чаще отмечали экономические трудности: 42% допустили осложнение экономической ситуации в ближайшее время, 25% говорили о необходимости материальной помощи в сложившейся ситуации.

Дарья Акимова