ВС России признал террористическим батальон Челебиджихана*

Верховный суд России признал террористической организацией «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»* (БНЧ) и запретил его деятельность на территории страны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру России.



Такое решение принято по иску Генпрокуратуры РФ, требования полностью удовлетворены. Решение о запрете деятельности батальона на территории России вступило в силу.

Суд установил, что батальон был сформирован в 2015 году с целью продовольственной, энергетической, водной и иных блокад Крыма, был образован как независимое вооруженное формирование. На его вооружении — стрелковое оружие, гранатометы, беспилотные летательные аппараты, автомобильная техника и др.

Батальон Челебиджихана* основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании членов батальона и возбуждении против них уголовных дел в Крыму.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Маргарита Головатенко