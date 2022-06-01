В Татарстане будут судить мошенника, который выманил у челнинки полмиллиона рублей и обещал ей жениться

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане пойдет под суд 29-летний ранее судимый житель Арского района. Прокуратура Балтасинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Следствие считает, что в 2021 году фигурант размещал в социальных сетях объявления о предоставлении услуг: установке канализационных колец, сдаче в аренду квартиры, продаже и доставке дров, написании курсовой работы и других. Он входил в доверие покупателей и получал от них предоплату, после чего переставал выходить на связь. Взятые на себя обязательства он не выполнял.

По версии следствия, татарстанец обманул жительницу Челнов, с которой познакомился в социальной сети и обещал ей жениться. Во время общения он выманил у жительницы автограда более 500 тысяч рублей.

Всего жертвами татарстанца стали 14 граждан — общий ущерб превысил 700 тысяч рублей. Мужчина вину признал, но ущерб не возместил. Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Балтасинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в Татарстане 49-летняя жительница Зеленодольского района обратилась в полицию после того, как мошенники потребовали у нее 1 млн рублей за помощь в решении вопроса с ДТП. Как рассказала женщина, ей позвонил якобы сын и рассказал, что попал в аварию. Затем с пострадавшей начал разговаривать «следователь», предложивший помощь в урегулировании ситуации, в частности — решить вопрос без суда.

Маргарита Головатенко