Мошенники потребовали от жительницы Татарстана 1 млн рублей за помощь в решении вопроса с ДТП

В Татарстане 49-летняя жительница Зеленодольского района обратилась в полицию после того, как мошенники потребовали у нее 1 млн рублей за помощь в решении вопроса с ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как рассказала женщина, ей позвонил якобы сын и рассказал, что попал в аварию. Затем с пострадавшей начал разговаривать «следователь», предложивший помощь в урегулировании ситуации, в частности — решить вопрос без суда.

Фото: realnoevremya.ru

После того как мошенники потребовали у женщины деньги, она позвонила сыну и узнала, что тот не попадал в аварию. Сейчас полицейские занимаются установлением личности злоумышленника.



Недавно сообщалось, что в столице Татарстана мошенники обманули 23-летнюю местную жительницу — ее убедили взять кредит и перечислить средства на счета злоумышленников. В общей сложности пострадавшая перевела мошенникам 315 тысяч рублей.

Диана Жиленкова