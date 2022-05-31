Авито получил премию в области ESG и устойчивого развития

Программа и Форум «Лучшие ESG проекты России» присудили Авито победу в категории «Ответственное потребление и производство». Инициативы компании в области ESG, реализованные вместе с пользователями платформы, были отмечены за большой вклад в сохранение природных ресурсов и окружающей среды. Премия подчеркнула значимость работы Авито в достижении целей устойчивого развития.

Авито — одна из крупнейших российских IT-компаний и самая массовая платформа для коммерции в России, которой пользуется 80 млн жителей страны в год. Каждую секунду на платформе заключается 7 сделок. В мае этого года компания зафиксировала рекордные 100 млн объявлений от частных продавцов и компаний. Социальная миссия любого бизнеса такого масштаба — направлять весь рынок и общество в сторону устойчивого развития, и в Авито это прекрасно понимают.

Забота Авито об окружающей среде и разумном потреблении

Авито проводит программу по развитию рационального потребления уже несколько лет. Только за 2020 год благодаря пользователям платформы удалось избежать выброса 18 млн тонн парниковых газов, выделяемых при производстве новых товаров. Для поглощения 1 тонны углерода нужны 2,5 га леса, таким образом, пользователи спасли примерно 12 га леса — это больше площади всех карельских лесов на 30%. К тому же, благодаря шерингу и разумному потреблению пользователям удалось сохранить количество промышленных материалов, используемых в производстве товаров, сопоставимое с 23 новыми полигонами бытовых отходов.

В этом году компания запустила новый пользовательский функционал по подсчету экологического вклада. Проект стал первым в России автоматическим калькулятором сохранённых природных ресурсов. В профилях пользователей появились специальные бейджи, на которых можно увидеть объем предотвращенного выброса СО2 и блок с описанием конкретного экологического вклада. В основе — система подсчёта агентства Bloom Amsterdam и Rebel Group, специально разработанная для Авито в 2021 году. Для расчёта экологического вклада создали специальную формулу на основе коэффициента ре-потребления. Коэффициент отображает, на сколько перепродажа того или иного товара продлевает срок его службы. Теперь пользователи площадки видят количество природных ресурсов, сохраненных благодаря их сделкам на Авито, а также предотвращенное негативное влияние на экологию. Помимо бейджей пользователь во всплывающем окне-подсказке может ознакомиться с полным описанием экологического вклада, а также пройти по ссылке на специальную страницу с методикой расчета.

«Принципы устойчивого развития изначально заложены в ДНК Авито. Большинство сделок на нашей платформе сокращают производство новых товаров и способствуют снижению экологической нагрузки. В этом и заключается вклад наших пользователей в сохранение окружающей среды. Выбирая Авито, они выбирают и разумный подход к потреблению. И это особенно важно для молодёжи. Молодое поколение четко понимает, что хочет жить в экологически чистом мире. Ребята хотят как можно меньше загрязнять планету. Выбор компании для них во многом зависит от возможности её позитивного влияния на экологию. Эту аудиторию привлекают бренды, которые помогают им быть сопричастными к достижению этой цели. Поэтому сам принцип бизнес-модели Авито уверенно ведет нас в направлении устойчивого развития», — комментирует коммерческий директор компании Игорь Макаров.

Авито стремится сформировать культуру экологической рациональности у пользователей, поэтому поддерживает их инициативы по сохранению вещей. Каждый может подарить вторую жизнь своим вещам, продав или отдав их бесплатно на Авито. Теперь это можно сделать через бесплатный вывоз вещей в благотворительные организации, переработку или перепродажу с помощью партнеров компании. За три месяца этой опцией воспользовались уже 15 тыс. человек.

«Идея создания ESG направления в Авито принадлежит маркетингу. Благодаря запущенной в Авито программе внутреннего предпринимательства инициативные сотрудники создали продуктовую команду, которая смогла воплотить идеи маркетинга в реальность. Мы не только создали полезный продукт для наших пользователей, но и замотивировали инициативных сотрудников Авито объединяться для реализации подобных проектов.



При создании таких проектов важно предугадывать, что будет действительно актуальным в ближайшей перспективе, и соответствовать времени и вызовам. Поэтому мы проводим большое количество исследований, аналитику, регулярно собираем обратную связь и слушаем наших пользователей. Благодаря этому мы запустили проект, который в долгосрочной перспективе может влиять на восприятие людей и менять мир к лучшему. Пусть экологический вклад пользователя начнётся на Авито, но мы верим, что он войдет в повседневную привычку человека — будь то раздельный сбор мусора, выбор экологически чистых товаров или бережное отношение в потреблении воды или электричества. И привычка вести себя осознанно через Авито рано или поздно трансформируется в привычку осознанности навсегда.



Конечно, мы не планируем останавливаться на уже запущенных проектах — мы находимся только в начале этого пути и будем дальше инвестировать в ESG», — делится Василий Лексин, ведущий менеджер продукта по ESG-направлению в Авито.

Общественные инициативы

Другое важное направление Авито в области социальной ответственности — помощь людям и фондам. На платформе уже больше года работает поддержка благотворительных фондов, и 80 тыс. человек уже получили специальную отметку за добрые дела. Авито со своей стороны тоже инвестирует в благотворительность: с каждого платного объявления компания перечисляет средства в благотворительные организации.

В мае 2022 года Авито, как один из лидеров в сфере разработки алгоритмов онлайн-безопасности, и «ЛизаАлерт» договорились о сотрудничестве, в рамках которого объединили свои усилия по профилактике и просвещению населения страны в области онлайн- и оффлайн-безопасности.

Авито также помогает отрядам во время поисковой деятельности и организационной работы. Благодаря вертикали Авито Недвижимость компания помогает волонтерам с поиском временного жилья и дает возможность оказывать товарную помощь: купить оборудование полностью или вложить часть суммы. Еще Авито Недвижимость бесплатно размещает добровольцев-поисковиков в квартирах и домах, которые сдаются посуточно через платформу по всей России.

Материал подготовлен совместно с площадкой Авито