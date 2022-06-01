В РЭО заявили, что на обновление российского парка мусоровозов КАМАЗами потребуется 44,6 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что региональным операторам по обращению с отходами (ТКО) требуется плановое обновление почти трети парка мусоровозов в количестве 4,7 тысячи машин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, расчет производился исходя из средней цены мусоровоза на базе КАМАЗа в размере 9,5 млн рублей. Из техники, требующей обновления, 4,1 тысячи приходится на специальных операторов по транспортировке, 575 — на технику самих операторов по обращению с отходами.

Всего в России задействовано в обслуживании 22,7 тысячи транспортных средств, из них 15,4 тысячи мусоровозов. По информации Федеральной схемы обращения с ТКО, в стране работает 176 региональных операторов, 137 из которых используют услуги операторов-транспортировщиков.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В конце мая сообщалось, что в России появится федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов. Она позволит автоматизировать учет ТКО, усилить контроль за состоянием полигонов, сортировочных центров и мусороперерабатывающих заводов, а также вообще сделать эту отрасль прозрачнее.

Дарья Акимова