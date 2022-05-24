В России появится государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов

Фото: Олег Тихонов (архив)

В России появится федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Положение о ней утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Новая система позволит автоматизировать учет твердых коммунальных отходов, усилить контроль за состоянием полигонов, сортировочных центров и мусороперерабатывающих заводов, а также вообще сделать эту отрасль прозрачнее.

Отмечается, что в новой системе будет информация об источниках образования отходов, местах и объемах их накопления, объектах обработки, утилизации и обезвреживания. Она включит в себя несколько подсистем, основной из которых станет электронная модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Перечень остальных подсистем определит Минприроды России.

Фото: Максим Платонов (архив)

В апреле стало известно, что Татарстан оказался на третьем месте в топе регионов России, в которых количество ликвидированных свалок в 2021 году превысило число вновь появившихся. В республике за прошедший год количество незаконных мест складирования отходов сократилось на 173 — то есть до 17.



Дарья Акимова