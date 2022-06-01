Минниханов, Патрушев и Комаров посетили Тетюшский механический завод

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и полномочный представитель главы российского государства в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетили сегодня Тетюшский механический завод (обособленное подразделение АО «Казанский вертолетный завод»).

Предприятие образовано в 1967 году. Здесь изготавливают 8,3 тысячи наименований деталей-комплектующих для вертолетов всех модификаций. За пять лет производство выросло в четыре раза. В 2021 году валовый выпуск продукции увеличен на 23%. В настоящее время на заводе работает 130 человек, сообщает пресс-служба президента республики.

В 2008 году построен и сдан в эксплуатацию новый производственный корпус. Это позволило увеличить объемы выпускаемой продукции.

Фото: пресс-служба президента РТ

Также сегодня в Тетюшском районе Татарстана Минниханов, Патрушев и Комаров посетили кадетскую школу-интернат имени генерал-майора Владимира Хапаева. Они посмотрели спортивный зал и учебный корпус, а также поздравили учеников с окончанием учебного года.

Дарья Акимова