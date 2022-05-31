За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 20 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 20 043 человека, включая 2 886 детей. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала специальной военной операции на российскую территорию прибыл 1 576 301 переселенец, в том числе 257 156 детей. За это же время границу страны пересекли 225 089 личных автомобилей.

Фото: function.mil.ru

Кроме того, со 2 марта текущего года Россия доставила на Украину 24,6 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Мизинцев добавил, что всего организована 1 081 гуманитарная акция, передает ТАСС.

Сегодня в Минобороны сообщили, что российские военные разминировали свыше 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР. В общей сложности обезврежено 12 880 взрывоопасных предметов, из них 195 — за последние сутки.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова