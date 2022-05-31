Патрушев оценил ситуацию с безработицей в селах ПФО — видео

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Уровень безработицы в селах Приволжского федерального округа выше, чем в городах. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе визита в Казань.

По его словам, за последние пять лет в ПФО сельское население сократилось на 350 тысяч человек. Значительная часть селян имеет доходы ниже прожиточного минимума. Низкой остается и обеспеченность сельских территорий социальной инфраструктурой.

Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, это основная причина процесса миграции и снижения рождаемости. На данный момент в ПФО на селе живут около 8 млн человек — это треть населения.

Сегодня в казанском Кремле прошла встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с Патрушевым и полномочным представителем российского лидера в ПФО Игорем Комаровым. В ходе нее обсуждались вопросы транспортной и энергетической безопасности в условиях санкций против России и другие темы.

Диана Жиленкова