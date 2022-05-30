В Татарстане прошел 4-й этап чемпионата, Кубка и первенства России по ралли-кроссу — видео

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В Высокогорском районе Татарстана прошел 4-й этап чемпионата, Кубка и первенства России по ралли-кроссу. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В этом году технические требования к автомобилям не изменились. Санкции против страны практически не оказали влияния на проведение мероприятия.

— Автомобили примерно такие же, как в предыдущие годы. С импортными запчастями, наверное, стало чуть сложнее. Честно говоря, спортсмены как ехали быстро, так и едут, — рассказал главный судья Александр Сотников.

Самыми скоростными стали гонки в категории «суперавто». Специально оборудованные машины менее чем за 2 секунды разгонялись до 100 км/час.

Недавно стало известно, что ралли «Шелковый путь» впервые пройдет по территории России со стартом в Астрахани и финишем на Красной площади в Москве. Гонщики также посетят Грозный, Элисту, Волгоград и Липецк. Участникам предстоит проехать 4 380 км.

Диана Жиленкова