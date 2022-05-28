Хуснуллин заявил, что понадобится восстановить около 230 км дорог и пять мостов в ДНР

Вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании по восстановлению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области заявил, что на территории ДНР потребуется восстановить 230 км дорог и пять мостов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, почти на 40 км из них уже развернуты работы. Кроме того, в ближайшее время на эти территории прибудут еще 1,5 тысячи строителей и 500 единиц техники из России.

Он отметил, что в регионе есть крупный цементный завод. Его загрузка будет увеличена, чтобы обеспечить дорожников материалами. Хуснуллин считает, что важно восстановить дорожную сеть, в частности дорогу от Донецка до Мариуполя. Вице-премьер добавил, что штабы для восстановления инфраструктуры также начали разворачивать в Мариуполе.

Фото: t.me/mkhusnullin (архив)

20 мая Хуснуллин сообщил, что правительство России создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса. О том, что государство будет помогать с восстановлением всех освобожденных территорий Украины, вице-премьер заявил за пару дней до этого. Объем необходимых средств пока оценивается.



Также Хуснуллин пообещал, что Россия займется восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Средства на данные проекты уже выделили.



Дарья Акимова