В Татарстане начнут проводить бесплатные консультации в «Газелях»

В Татарстане откроются ставенные бюро, в которых будут оказываться бесплатные юридические услуги населению. Бюро будут работать в Казани и Богатых Сабах.



Бюро планируют сделать мобильным — для этого выделили автомобиль «Газель Next». Юридическую помощь хотят сделать более доступной для жителей отдаленных районов.

К работе с населением планируется привлекать представителей государственной власти, юридические компании, адвокатов, нотариусов и других правоведов.

Фото: pixabay.com

Об инициативе стало известно в 2021 году — тогда в Казани открылся Квартал юстиции. На его территории тогда и расположилось одно из таких бюро, сообщают «Челнинские известия».

Маргарита Головатенко