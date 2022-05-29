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В Татарстане начнут проводить бесплатные консультации в «Газелях»

06:33, 29.05.2022
В Татарстане начнут проводить бесплатные консультации в «Газелях»
Фото: pixabay.com

В Татарстане откроются ставенные бюро, в которых будут оказываться бесплатные юридические услуги населению. Бюро будут работать в Казани и Богатых Сабах.

Бюро планируют сделать мобильным — для этого выделили автомобиль «Газель Next». Юридическую помощь хотят сделать более доступной для жителей отдаленных районов.

К работе с населением планируется привлекать представителей государственной власти, юридические компании, адвокатов, нотариусов и других правоведов.

Фото: pixabay.com

Об инициативе стало известно в 2021 году — тогда в Казани открылся Квартал юстиции. На его территории тогда и расположилось одно из таких бюро, сообщают «Челнинские известия».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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