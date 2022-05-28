В Татарстане в этом году отремонтируют 32 учреждения первичного медицинского звена

В Татарстане по модернизации первичного медицинского звена в этом году будут отремонтированы 32 учреждения, сообщил на совещании в доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



В работе у подрядчиков — 14 объектов. Шесть объектов завершены, из них работы на двух объектах в Казани и Чистополе завершились на этой неделе. Объем выполненных работ составил — 70%.

60% от планового объема подрядчики закрыли на объектах программы капитального ремонта медицинских стационаров.

Фото: realnoevremya.ru

В рамках реализации федеральных и республиканских программ на модернизацию первичного медицинского звена в Татарстане направят более 7,5 млрд рублей. На эти средства будет построено 65 и капитально отремонтировано 90 объектов здравоохранения. Кроме того, будет закуплено свыше 1,2 тысячи единиц медоборудования на сумму почти в 1,1 млрд рублей.

Маргарита Головатенко