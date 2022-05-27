Канцлер Австрии: «Газпром» потеряет газохранилище в Хайдахе, если не будет использовать его

Если «Газпром» не будет использовать газохранилище в Хайдахе, то компания потеряет его. Об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, российский лидер заверил, что все поставки будут соблюдаться в полном объеме. Однако если «Газпром» не станет использовать австрийское газохранилище, то его предоставят в распоряжение другим поставщикам энергии, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Телефонный разговор Путина и Нехаммера состоялся сегодня вечером. В ходе разговора стороны в том числе обсудили ход специальной военной операции на Украине. Например, президент России проинформировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.

Диана Жиленкова