В Татарстане родные погибшей девочки простили виновницу пьяного ДТП на квадроцикле

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Под Казанью дошла до суда история гибели 11-летней пассажирки в пьяной аварии на квадроцикле. На скамье подсудимых Верхнеуслонского райсуда — 52-летняя Людмила Судакова, гендиректор и совладелица завода железобетонных изделий.



На первом заседании суда родители погибшей девочки просили у суда не сажать виновницу ДТП. Сказали — зла на нее не держат.

Сама Судакова в суде со слезами просила прощения.

Из оглашенного обвинения следовало: 19 июня 2021 года обвиняемая нарушила не только запрет на управление транспортным средством — мотовездеходом Polaris Sportsman — в подпитии. Сотрудниками СК установлено, что она вообще не должна была перевозить детей до 12 лет на этом квадроцикле, брать больше одного пассажира, не используя ни шлем, ни другие средства защиты. А еще не имела права двигаться на квадроцикле по асфальтированным дорогам общего пользования и на скорости, не отвечающей требованиям безопасности.

Напомним, в день трагедии на квадроцикле ехали четверо: Судакова на месте водителя, ее знакомая с дочкой в возрасте 2,5 года на руках на пассажирском сидении за водителем, а перед собой и рулем Судакова посадила 11-летнюю дочку той же знакомой. От садового общества «КМПО» до пристани села Ключищи Верхнеуслонского района они не доехали, на повороте квадроцикл вылетел на левую по ходу движения обочину и, не снижая скорости, влетел в сарай на улице Дачной. От удара 11-летняя девочка скончалась на месте.

Расследование показало — в тот день мать погибшей и виновница ДТП выпивали вместе.

Детали допроса выжившей в смертельной аварии и покаянная речь подсудимой — в репортаже «Реального времени».