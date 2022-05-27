В Казани временно ограничат движение по улице Завойского

В столице Татарстана временно ограничат движение по улице Завойского. Причиной стала реконструкция магистрального тепловода, сообщает мэрия Казани.

Так, с 26 мая по 9 июня будет ограничено движение по тротуару возле дома №14. А с 27 по 29 мая закроют проезд на участке дороги от торгового павильона №1а (корпус 3) до дома №14.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно сообщалось, что в городе временно ограничат движение на улице Четаева из-за капитального ремонта дороги. Проезд будет закрыт в течение трех месяцев — до 27 августа. Ограничение движения транспорта будет действовать от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова.



Диана Жиленкова