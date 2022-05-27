На строительство следственного изолятора в Казани направят 6 млрд рублей

В Казани собираются строить новый следственный изолятор — на эти цели из федерального бюджета выделят сумму, превышающую 6 млрд рублей, тендеры на разработку проектной документации и проведение строительных работ есть на сайте госзакупок.



Заказчик — УФСИН России по Татарстану. Согласно документам, следственный изолятор рассчитан на 1 тысячу мест. Его планируют построить до 30 ноября 2025 года. Стоимость проектной документации с оказанием услуг авторского надзора почти 137,3 млн рублей, на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика и строительному контролю на объекте заложено 55,2 млн рублей, на строительство — более 5,8 млрд рублей,

Лимит финансирования на текущий год составляет 433,5 млн рублей, на 2023-й — 470,1 млн рублей, на 2024-й — 629,7 млн рублей, на 2025-й — почти 4,3 млрд рублей.

В новом здании будут: режимные корпуса с прогулочными дворами; карантинное и следственное отделение; медицинская часть со стационаром и амбулаторией; столовая, кухня, прачечная; общежитие для хозобслуги; отделение краткосрочных и длительных свиданий; производственные мастерские швейного и столярного участков на 193 рабочих места. Также в здании расположатся городок специальной подготовки для работников уголовно-исполнительной системы и спорткомплекс с тиром для сотрудников.

Фото: realnoevremya.ru

В следственных изоляторах Татарстана в настоящее время содержится порядка 2 тысяч человек. В России переполнены 50 из 203 следственных изоляторов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в девяти регионах, среди которых — Татарстан.

Маргарита Головатенко