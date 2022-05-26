Стало известно, как будет выглядеть обновленный завод братьев Крестовниковых, в котором разместится фуд-молл

Сегодня на научно-методическом совете при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия обсуждался проект реставрации здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы». Дом на улице Габдуллы Тукая, 113, датируемый серединой XIX — началом XX века, пережил в 2017 году серьезный пожар и сейчас восстанавливается.

В будущем известный московский ресторатор Александр Орлов запустит здесь фуд-молл — гастрономическое пространство со множеством ресторанных концепций и кухонь мира под одной крышей. Заявленная площадь объекта — около 10 тыс. кв. м: это больше, чем футбольное поле на «Ак Барс Арене» (9 тыс. кв. м). Для сравнения — в Москве аналогичный проект «Депо» занимает 11 тысяч «квадратов».

Часть больших окон на первом этаже приспособят под многочисленные входы. Сквозные пространства с выходом во двор, максимально свободная планировка и деление на зоны, запроектированная открытая трехмаршевая лестница, соединяющая этажи, — все это предполагает минимальное воздействие на строение, в котором пожар уничтожил все деревянные конструкции, привел к обрушению перекрытий и кровли.

Фото: техническая документация

Каждый из членов совета высказал свое итоговое мнение. Все признали, что в целом проект достойный, но рекомендовали использовать богатую историю здания бывшего завода и внедрить сохранившиеся элементы, фотографии в интерьеры помещений. Чтобы люди, пришедшие сюда, могли не только обедать, общаться, но и приобщиться к истории места, окунуться в атмосферу некогда промышленного объекта. Но главное, что было отмечено, здание вновь возвращают к жизни.

Эленора Рылова