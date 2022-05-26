Пенсионный фонд Татарстана потерял 18 миллионов на фиктивной охране

Как стало известно «Реальному времени», отделение Пенсионного фонда по РТ получило статус потерпевшего в деле об афере. В хищении свыше 18 миллионов рублей из бюджета обвиняют директора казанского ЧОПа. Сегодня МВД Татарстана сообщило о направлении его дело в суд.



Речь идет о руководителе Равиле Габдуллине, руководителе частного охранного предприятия «Страж-груп». По версии силовиков, в 2015-2021 годах эта компания исполняла госконтракты Фонда на охрану отделений в пяти районах Казани — Авиастроительном, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах города. Условия контрактов предусматривали, что в каждом отделении круглосуточно дежурит один охранник, а еще один выходит в ночную смену.

В ГСУ МВД и прокуратуре Татарстана считают — ночные охранники на дежурство не выходили, однако в Фонд регулярно направлялись фиктивные отчеты о полном выполнении условий контракта. И так на протяжении пяти с половиной лет.

Обвиняемый директор вину не признает. В отношении него избрана довольно мягкая мера пресечения — запрет определенных действий. Дело ЧОПа и обманутого Пенсионного фонда рассмотрит Вахитовский райсуд Казани.

В счет возможного возмещения ущерба полиция арестовала участок фигуранта и его автомобиль С-класса.

В указанном ЧОПе трудятся полсотни человек, выручка за прошлый год составила 116 млн рублей.

Крупнейшими госзаказчиками услуг «Страж-групп» в прошлом году выступали региональное управление Росимущества, республиканский комитет по закупкам, музей-заповедник «Казанский кремль». Всего в активе предприятия — 235 госконтрактов на 460 миллионов рублей. При этом 12 договоров на 248 млн рублей заключались именно с Пенсионным фондом. Обвиняемый руководит ЧОПом почти 20 лет.