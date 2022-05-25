В Татарстане продолжается строительство трассы М-12 — видео

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В Татарстане продолжается строительство трассы М-12. В перспективе она соединит пять регионов России. Ход работ оценил президент республики Рустам Минниханов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Строительство трассы ведется круглосуточно. На данный момент возведено 24 искусственных сооружения из 41, продолжается и строительство моста через Волгу. Освоено уже более 40 млрд рублей.

Еще один важный федеральный проект ведется в Татарстане — это участок трассы М-7 «Волга» с обходом Набережных Челнов и Нижнекамска. Эта дорога улучшит транспортную доступность в регионе и разгрузит трафик по плотине нижнекамской ГЭС.

Недавно сообщалось, что вырубку зеленых насаждений на строительстве первого этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов компенсируют в 14-кратном размере. Планируется высадить 155 тысяч деревьев на территории 41,27 га.

Диана Жиленкова