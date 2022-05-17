Вырубку леса на строительстве первого этапа обхода Нижнекамска и Челнов компенсируют в 14-кратном размере

Вырубку зеленых насаждений на строительстве первого этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов компенсируют в 14-кратном размере, сообщили в пресс-службе федерального дорожного агентства «Росавтодор».



Рассчитывается, что сверхнормативные объемы высадки покроют ущерб природе. Места для высадки определит Минлесхоз Татарстана. Планируется высадить 155 тысяч деревьев на территории 41,27 га. На каждом гектаре высадят от 3,5 до 4 тысяч саженцев сосны и ели как наиболее ценных лесообразующих пород.

По проекту строительства первого этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов из земель лесного фонда предусмотрены земельные участки общей площадью 41,27 га, из которых 3,25 га — земли Елабужского, и 38,2 га — земли Нижнекамского района. По предварительным данным в Нижнекамском районе под вырубку попадает чуть более 11 тысяч деревьев.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов строится в рамках реализации скоростного маршрута Казань — Екатеринбург, который станет продолжением трассы М-12. Общая протяженность обхода составит 81,4 км. Проект реализуется в три этапа. Проектная документация на первый этап находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Строительство второго этапа начали в декабре прошлого года, по третьему этапу идет подготовка к заключению контракта на строительство.

На третий этап строительства трассы М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов направят почти 20,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Маргарита Головатенко