Минобороны: из-за прекращения поставки лекарств в Донбасс более 12 тысяч пациентов останутся без медпомощи

Международный комитет Красного Креста под предлогом якобы нестабильной ситуации в Донбассе прекратил поставки в профильные медучреждения жизненно важных лекарств. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, также остановлены поставки изделий для диагностики и лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями, передает ТАСС.

В результате прекращения поставок лекарств и медицинских изделий свыше 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи. Это повлечет за собой рост заболеваемости и смертности, пояснил Мизинцев.

Фото: скриншот видео Минобороны России

— Призываем Всемирную организацию здравоохранения и Международный комитет Красного Креста как организации, координирующие деятельность в области здравоохранения и оказания медицинской помощи населению в зонах чрезвычайных ситуаций, возобновить регулярные поставки медикаментов в республики Донбасса, — заявил генерал-полковник.

Недавно Красный Крест совместно с ООН были задействованы в эвакуации мирных жителей с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Гуманитарная операция при участии ООН и МККК по эвакуации граждан с предприятия завершилась 7 мая.

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Диана Жиленкова