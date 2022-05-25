«Подписать соглашение о неразглашении»: в Татарстане началась первая Студвесна для колледжей

Фото: «Лига студентов Татарстана»

Сегодня в «Созвездии-Йолдызлык» в Казани началась первая «Студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций (ПОО). Организацией и проведением фестиваля занимается РМОО «Лига студентов Республики Татарстан».

Как рассказал «Реальному времени» президент «Лиги студентов» Руфат Киямов, в фестивале принимают участие студенты из 75 образовательных организаций со всего Татарстана.

— На последней сверке часов было 75 учебных заведений из Казани и районов Республики Татарстан, — сказал Киямов.



Фото: «Лига студентов Татарстана»

Первая «Студвесна ПОО» принесла с собой ряд упрощений и нововведений. В частности, рассказал Киямов, направления «Журналистика» и «Видео» объединили в одно направление «Медиа».

— Не будет номинации «Арт», как и на «Студвесне» вузов. А в принципе, все те главные направления, которые есть в творчестве, они соблюдены, — добавил он.



Сегодня выступят около 160 коллективов и индивидуальных исполнителей из направлений «Вокал» и «Инструментальное». Завтра на сцене «Созвездия-Йолдызлык» свои номера покажут около 80 участников в направлениях «Театр» и «Оригинальный жанр».

Руфат Киямов. Фото: «СТУДПРОФ.РФ»

Новшества коснулись не только участников, но и дирекции фестиваля — ее заставили подписать соглашение о неразглашении. Связано это, как выяснило «Реальное время», с утечкой возможных результатов «Студенческой весны» для вузов.

В рамках данного соглашения все подписавшиеся обязуются:

не разглашать сведения, ставшие известными в результате деятельности на «Студенческой весне»;

не использовать сведения, составляющие тайну «Лиги студентов», в личных целях, в процессе работы на другую организацию, в ходе публичных выступлений и интервью;

по письменному требованию «Лиги студентов» вернуть в течение трех дней материальные носители, которые содержат информацию, содержащую тайну, или копии такой информации.

Кроме того, в соглашении о неразглашении содержится пункт, запрещающий информировать третьих лиц об условиях подписанного документа. В случае разглашения сведений, составляющих тайну, допустивший это человек обязан возместить «Лиге студентов» понесенные убытки. Срок действия соглашения — 5 лет.

Фото: «Лига студентов Татарстана»

О проведении первой «Студенческой весны» для ПОО во время пресс-конференции объявил Руфат Киямов. Тогда он сообщил, что в фестивале должны принять участие около 2,5 тысячи студентов.

Тем не менее не все педагоги-организаторы ПОО оказались довольны проведением фестиваля. Среди проблем отмечалось то, что с колледжами не согласовывались даты проведения, а также то, что «Студенческая весна» пересекается с конкурсом «Достижение года».

Артем Гафаров