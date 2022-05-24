В США объявили о продаже еще более 40 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Правительство США сообщило о продаже еще 40,1 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики США.

По данным ведомства, путем продажи нефтяных резервов предполагается освободить до 39 млн баррелей высокосернистой нефти и 1,1 млн баррелей низкосернистой, передает ТАСС.

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Нефть выставляют на продажу в рамках плана президента США Джо Байдена по высвобождению из запасов 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода.



Вчера сообщалось, что Саудовская Аравия надеется на возможность разработать соглашение с ОПЕК+, в которое войдет Россия. Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд считает, что мир должен оценить важность такого союза производителей.

Диана Жиленкова