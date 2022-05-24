На закупку бумаги для государственных нужд Татарстана потратят 7,8 млн рублей

В Татарстане объявлен тендер на поставку бумаги для государственных нужд республики, нужд автономных и бюджетных учреждений региона. На эти цели выделят 7,8 млн рублей.

Согласно документам, с исполнителем заключается контракт на поставку бумаги для офисной техники. Необходимо поставить белую бумагу для офисной техники формата А4. Заявку можно подать до 1 июня.

Тендер разместил Государственный комитет Татарстана по закупкам, заказчиков — несколько. В их числе — республиканские Минюст, Госкомитет по архивному делу, Миндортранс, МЧС и другие.



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В апреле начальник управления информационной технологии и связи мэрии города Дмитрий Кремлев сообщал, что исполком Казани планирует вдвое сократить использование бумаги в этом году. Он отметил, что объем средств на бумагу и картриджи, предусмотренный на этот год, не может покрыть потребности в полной мере в связи с ростом цен — комплектующие и картриджи для принтеров подорожали в 2,5 раза. Чтобы сократить бумажные расходы, как можно больше процессов планируют перевести в цифровой вид.

Маргарита Головатенко