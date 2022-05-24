Мишустин: кабмин разрешит ТЦ досрочно расторгать аренду с компаниями недружественных стран

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство предоставит собственникам торговых центров право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными странами. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что раньше в договор между собственниками и арендаторами часто включали пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина. После приостановки своей работы в России некоторые компании не освободили помещения, но перестали вносить плату за их аренду, в результате чего собственники стали терпеть убытки.

По словам Мишустина, такое, как правило, касается довольно крупных арендаторов. Соответственно, их потери тоже являются существенными.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах страны в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Например, документом запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные меры.

Дарья Акимова