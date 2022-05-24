Уроки по финансовой грамотности от Банка Казани

Специалисты ООО КБЭР «Банк Казани» провели уроки финансовой грамотности для студентов 1—3 курсов ИИЭиП КНИТУ-КАИ. Они в доступной форме дали студентам практические советы о том, как финансово обезопасить себя и своих близких, рассказали, как функционирует банковская система. Подробно раскрыли механизмы получения дохода от сбережений и проинформировали о доступности кредитов. Не обошли вниманием самые популярные финансовые инструменты на рынке.

Мероприятие посетило около 40 студентов 1—3 курсов КАИ. После урока у каждого была возможность пообщаться с экспертами Банка Казани и получить персональные квалифицированные ответы на вопросы.

Студентов больше всего интересовали правила безопасности цифровых сервисов, прохождение практики в Банке и валютно-обменные операции. К последней теме был проявлен особый интерес, ребята спрашивали о возможности приобретения и обмена валюты с последующим снятием, а также уточняли условия перевода денежных средств за рубеж.

Новость подготовлена по материалам сайта КНИТУ им. А.Н. Туполева.

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