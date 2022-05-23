Банк России опроверг информацию о введении лимитов на снятие наличных

Банк России опроверг информацию о возможности введения ограничений на снятие наличных. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

До этого в интернете появилась информация якобы о письме ЦБ некоторым кредитным организациям, согласно которому они должны ограничить выдачи срочных вкладов суммой до 1 млн рублей в месяц, утвердить лимит на снятие наличных в банкоматах не более 50 тысяч рублей и запретить досрочное прекращение вкладов.

По словам представителей Центробанка, в России нет проблемы с доступностью наличности в рублях, и никаких ограничений не вводится. Также в регуляторе напомнили, что закрытие банковского вклада раньше срока приведет к потере накопленных процентов.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в ЦБ сообщили, что с 20 мая российские банки смогут продавать физлицам без ограничений наличную иностранную валюту. Исключение коснется только евро и долларов.

Дарья Акимова