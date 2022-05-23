До 1 августа Минцифры России подготовит план замены зарубежного ПО для госструктур

Фото: Максим Платонов

До 1 августа Минцифры России собирается разработать план замены зарубежного программного обеспечения для госорганов на отечественное. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что ведомство разработает форму сбора данных по используемому иностранному ПО. До 1 июля ее должны будут заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы. На основе этих сведений Минцифры до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе «Гостех» для замены компьютерных программ.

Помимо этого, «Гостех» вместе с разработчиками системы «Гособлако» разработают типовые облачные решения, чтобы сотрудники госведомств страны могли свободно перенести данные с иностранных платформ.

В начале мая сообщалось, что Минцифры России формирует пул вендоров-провайдеров, которые будут закупать необходимое количество серверов для российских IТ-компаний. На компенсацию процентной ставки по кредиту на покупку серверов выделят субсидию.

Дарья Акимова