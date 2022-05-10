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Минцифры формирует пул вендоров по закупке необходимого объема серверов

04:27, 10.05.2022
Минцифры формирует пул вендоров по закупке необходимого объема серверов
Фото: realnoevremya.ru

Минцифры России формирует пул вендоров-провайдеров, которые будут закупать необходимое количество серверов для российских IТ-компаний. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, на компенсацию процентной ставки по кредиту на покупку серверов выделят субсидию. По его словам, появится возможность приобретать технику в том числе по обратному импорту, и для этого выделят достаточные средства.

Управляющий директор Stack Group Евгений Горохов ранее отмечал, что отток IT-специалистов в этом году оказался ниже, чем прогнозировалось в начале марта, из-за оперативно принятых мер господдержки. По его словам, рынок насытился высококвалифицированными ИТ-кадрами в результате того, что целый ряд технологичных компаний остановил работу в России.

Фото: Максим Платонов

Также он отмечал, что компетенции ИТ-специалистов зачастую привязаны к конкретному программному обеспечению и технологическим решениям, в том числе от софтверных компаний и вендоров, которые покинули Россию.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбщество

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