В Казани задержали пятерых человек, которые находились в федеральном розыске

В Казани сотрудники полиции задержали пять человек, которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В числе задержанных — мужчины 1981 и 1991 годов рождения, которые находились в розыске по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ) и фиктивной постановке на учет иностранца или лица без гражданства по месту пребывания в России (ст.322.3 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru

Как отметили в ведомстве, оставшиеся трое задержанных находились в федеральном розыске по статье о краже (ст.158 УК РФ).

На прошлой неделе МВД по республике объявило в розыск подозреваемых организаторов и участников преступного сообщества, действовавшего под видом обучения финансовой грамотности и игры на биржах. На данный момент 12 обвиняемых, жители Самары и Ульяновской области, уже задержаны.

Диана Жиленкова