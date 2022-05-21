Сегодня в Татарстане ожидается дождь, сильный ветер и до +11 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, дождь, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

В Татарстане максимальная температура воздуха днем составит +6..+11 градусов, в Казани — +7..+11 градусов, в Набережных Челнах — +1..+3 градуса.

Кроме того, синоптики прогнозируют северо-западный умеренный ветер, днем сильный порывами до 15—18 м/с.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие выходные в республике ожидается холодная погода. Ночью похолодает до 0..+5 градусов, местами на почве и в воздухе ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +7..13 градусов.

В начале следующей недели местами обещают небольшой дождь. Минимальные температуры воздуха ночью составят 0.. +6, днем потеплеет до +14.. +16 градусов.

Дарья Акимова