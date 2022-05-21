30 мая в ряде домов Вахитовского района Казани временно отключат воду

Фото: Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Запланированное на 23 мая в нескольких домах Вахитовского района отключение водоснабжения перенесли на неделю позже. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

С 9:00 30 мая до 6:00 31 мая прекратится подача воды по адресам: ул. Миннуллина, 8а, ул. Назарбаева, 10, 10 корпус 1, 12, 12в, ул. Ново-Песочная, 40, 44, ул. Островского, 107, ул. Павлюхина, 37, ул. Салимжанова, 17, 27, 29, ул. Спартаковская, 14, 22, 53 (детсад №24), 81, 87, 89.

Ограничения связаны с проведением работ на водопроводе по улице Островского. Жителей просят заранее запастись водой. Автоцистерны разместят согласно поступающим заявкам. Их принимают по телефону: +7(843) 231-62-60.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 9:00 20 мая до 6:00 21 мая несколько зданий по улице Минской Советского района Казани временно останутся без водоснабжения из-за работ по подключению водопровода. Воды не будет в домах №1, 1в, 1г, 1д, 5, 5а, 16, 16а, 18.

Дарья Акимова