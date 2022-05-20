В День Волги Сбер провел серию экологических мероприятий в 15 городах России

20 мая, в День Волги, Сбер дал старт целой серии экологических мероприятий, направленных на сохранение реки и ее экосистемы.

Ключевой акцией стал проект «Дань Волге в День Волги», цель которого — проведение исследований гидрохимических параметров воды Волги для оценки экологического состояния реки. Проект реализуется Сбером совместно с некоммерческим фондом «Без рек как без рук» уже второй год подряд.

В прошлом году это уникальное по масштабу экологическое мероприятие проводилось впервые, и было одновременно взято 15 проб волжской воды в 15 крупнейших расположенных на реке городах. В этом году для более полного исследования гидрохимических параметров волжской воды количество проб по запросу научного сообщества увеличили до 30.

Исследование дает возможность оценить влияние различных факторов на качество волжской воды, а также понять происхождение потенциальных источников загрязняющих воду веществ. А благодаря регулярности замеров полученные отчеты позволят отслеживать динамику состояния экосистемы реки.

Пробы воды были одновременно взяты в 10.00 (мск) в 15 городах, расположенных по течению Волги. В Казани личное участие в акции принял первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Как и в прошлом году, замеры производили волонтеры Сбера, прошедшие специальное обучение и оказавшие практическую помощь научному сообществу и фонду «Без рек как без рук». С помощью научного оборудования были собраны пробы воды, которые передали для дальнейшего исследования в специализированную лабораторию в Москве. С подробным анализом проб 2021 года можно ознакомиться на сайте.

Александр Ведяхин, Ильсур Метшин и вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин приняли участие в мероприятиях отмечающегося 20 мая Дня Волги в Казани. Вместе с волонтерами Сбера они взяли пробу воды в реке, а также выпустили в Волгу три тысячи мальков стерляди. Всего при поддержке Сбера в Волгу будет выпущено в разных городах 17 тыс. мальков рыб ценных пород. А волонтеры банка проведут акции по уборке береговых линий в 15 поволжских городах. Экологические мероприятия при поддержке Сбера в рамках празднования Дня Волги будут проходить в течение месяца.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка:

«Разработка и поддержка зеленых проектов — часть ESG-стратегии Сбера. Охрана водных ресурсов, качества воды и водных экосистем — один из приоритетов экологической политики страны, и Сбер, безусловно, не мог остаться в стороне при решении этой проблемы. Поэтому, как и в прошлом году, совместно с волонтерами и фондом «Без рек как без рук» мы участвуем в акции «Дань Волге в День Волги». Этот проект имеет не только научно-практическое, но и просветительское, образовательное значение. Его цель — обратить внимание россиян на состояние водоемов и в целом на важность заботы об окружающей среде».

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

«Пресная вода — стратегический ресурс. Наша страна занимает второе место по ее запасам, необходимо ее сохранить. Одной из ключевых задач национального проекта «Экология» является снижение в три раза объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод. Сегодня уже введено в эксплуатацию 70 очистных сооружений, это позволило снизить почти в 1,5 раза объем сточных вод. Кроме того, в 2022 году уже введено восемь водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях реки. Расчищено более 36 км водопроводящих и сбросных каналов нерестовых массивов восточной дельты Волги».

Олег Ломаков, генеральный директор фонда «Без рек как без рук»:

«Фонд «Без рек как без рук» последовательно расширяет знания корпоративных волонтеров Сбера в сфере устойчивого развития и экологии и вооружает их практическими навыками, направленными на защиту и сохранение водных ресурсов — национального достояния Российской Федерации. Поэтому трудно переоценить значимость проекта «Дань Волге в День Волги» как для научного сообщества, так и для развития волонтерского движения».

Все собранные данные будут переданы в Институт экологии Волжского бассейна РАН и другие научные организации. Данный проект положительно оценил географический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, свою поддержку выразил и Астраханский государственный биосферный заповедник.

Наталья Фролова, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова:

«Увеличение точек для отбора проб воды с 15 до 30 является оправданным с научной точки зрения. Благодаря расширению их количества может быть составлена максимально объективная картина гидрохимических показателей реки, оценена степень антропогенной нагрузки, в том числе в сравнении с результатами предыдущего года. Данная оценка предоставит новые унифицированные научные данные».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбребанк»