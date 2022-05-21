За неделю в Татарстане подорожали бензин АИ-98 и дизельное топливо

В Татарстане с 6 по 13 мая бензин марки АИ-98 подорожал на 0,07%, до 59,24 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

За указанный период дизельное топливо подорожало на 0,42%, до 52,31 рубля. Бензин марки АИ-92 и АИ-95 в цене не изменился.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Татарстанстата, с декабря 2021 года по апрель 2022-го бензин марки АИ-92 подешевел на 0,15%, АИ-95 — на 0,25%. Однако АИ-98 подорожал на 2,38%, дизельное топливо — на 2,07%.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган считает, что к концу года бензин АИ-92 в России подорожает на 8—10%, до 50 рублей за литр. О том, много это или мало, — в подсчетах «Реального времени».

Диана Жиленкова