Сбер и Казань договорились о совместных проектах по цифровизации экономики и комплексному развитию территории

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Сбербанк и Казань заключили два соглашения о намерениях — в области цифровизации экономики и в сфере совместного комплексного развития города. Подписи под документами поставили первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава Казани Ильсур Метшин.

Первое соглашение, в частности, предусматривает стратегическое партнерство по внедрению и развитию на территории Казани новых цифровых технологий, проектов и решений, а также автоматизированных систем для повышения эффективности управления и контроля исполнения задач. На первом этапе сотрудничества стороны уже к 1 августа оценят возможность внедрения ряда решений от компаний экосистемы Сбера в Исполнительном комитете (мэрии) Казани — например, интеллектуальной системы управления от СберКоруса, HR-платформы «Пульс», продуктов для кибербезопасности от BI.ZONE и т.д.

Соглашение о комплексном развитии Казани среди прочего предполагает участие Сбербанка в структурировании сделок по финансированию освоения новых площадок на территории города, в том числе комплексной реновации территории речного порта, железнодорожного вокзала и 10-километровой набережной Волги, а также освоения набережной реки Казанки на территории казанской «Ривьеры». Общий бюджет этих проектов оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка:

«Мы давно и плотно взаимодействуем с Казанью. На каждом турникете Казанского метрополитена, в каждом трамвае и троллейбусе города реализована наша система оплаты проезда. В одном из казанских лицеев Сбер внедрил комплексное отраслевое решение «Образование», включающее биометрические системы контроля доступа, бесконтактную термометрию и видеонаблюдение c интеллектуальной видеоаналитикой. В Казани работает наша «Школа 21» для программистов, обучение в ней проходит одна тысяча человек. Наконец, мы кредитуем здесь важнейшие инвестпроекты и являемся одним из крупнейших налогоплательщиков. С подписанными сегодня соглашениями наше сотрудничество выходит на новый уровень. Уверен, что вместе мы сделаем Казань еще лучше».

Ильсур Метшин, глава муниципального образования города Казани:

«Для Казани Сбербанк является одним из ключевых партнеров при реализации различных проектов. Два новых направления, о сотрудничестве по которым мы достигли соглашения, позволят сделать новые значимые шаги в развитии города.

Сбербанк — признанный лидер в области цифровизации услуг, и мы уверены, что сотрудничество с ним окажется для нас очень полезным при внедрении новых технологий, в частности при решении вопросов кибербезопасности в госсекторе, развитии интеллектуальных систем управления и автоматизации муниципальных процессов и услуг.

Мы также договорились о партнерстве с участием инвесторов при комплексном развитии территории у речного порта и освоения набережной Казанки в районе «Ривьеры». Для нас эти территории являются новыми точками роста, и при поддержке Сбербанка, мы уверены, эти проекты будут реализованы на самом высоком уровне».

После подписания соглашений Александр Ведяхин, Ильсур Метшин и вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин приняли участие в мероприятиях отмечающегося 20 мая Дня Волги. Вместе с волонтерами Сбера они взяли пробу воды в реке (такие замеры прошли одновременно в 30 разных точках в 15 расположенных на Волге городах; все пробы переданы для дальнейшего исследования в спецлабораторию в Москве), а также выпустили в Волгу три тысячи мальков стерляди. Всего при поддержке Сбера в Волгу будет выпущено в разных городах 17 тыс. мальков рыб ценных пород.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Впервые День Волги в Сбере начали отмечать в 2021 году. В регионах Волго-Вятского банка Сбербанка была проведена акция по забору проб воды, круглый стол «Будущее Волги», очистка прибрежных территорий. В этом году принято решение отмечать этот праздник ежегодно. Замеры воды позволят получить более объективную картину состояния воды в Волге, в том числе влияния на ее качество крупных городов. Кроме того, отделение «Банк Татарстан» принимает активное участие в экологическом проекте «Лес Живи». По итогам 2021 года совместно с партнерами и клиентами по Волго-Вятскому банку мы посадили почти 9 000 га, в Татарстане — более 1000 га, это примерно 300 тыс. саженцев. Сейчас проходят весенние посадки совместно с нашим клиентами и партнерами. В 2022 году мы планируем посадить не менее 9 000 га, по 1000 га — в каждой территории нашего присутствия, в том числе на территории Республики Татарстан.

Разумеется, ESG-активность Сбера не заканчивается в День Волги. Сбер является одним из лидеров в этой области в России. Наша работа направлена на развитие экологической культуры и повышение финансовой и цифровой грамотности населения, внедрения лучших практик в сфере устойчивого развития, реализации социально значимых проектов региона».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»